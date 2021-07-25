Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı Çin karşısında aldığı galibiyet sonrasında tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı Çin karşısında aldığı galibiyet sonrasında tebrik etti.

Tokyo Olimpiyatları'ndaki ilk maçında son şampiyon Çin karşısında 3-0'lık net bir galibiyet alan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tebrik etti. Karşılaşmanın ardından kaptan Eda Erdem ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan galibiyetten dolayı tüm takıma ve teknik ekibe tebriklerini iletti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı