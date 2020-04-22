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A Milli Futbol Takımı, Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Kasapoğlu, Şenol Güneş, Spor, Haber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve oyuncularla video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.

22.04.2020 15:46 | Son Güncelleme: 22.04.2020 15:46
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve oyuncularla video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Gençlik ve Haberleri, Spor Haber'>Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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