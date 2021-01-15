Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kim aşı yaptı? Cumhurbaşkanına koronavirüs aşısı yapan kişi kim? Doç. Dr. İhsan Ateş kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a koronavirüs aşı yapan kişinin kim olduğu sosyal medyada trend olurken Cumhurbaşkanına koronavirüs aşısı yapan kişi kim? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kim aşı yaptı? Doç. Dr. İhsan Ateş kimdir gibi soruların yanıtları merak edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a aşı yapan doktorun kim olduğu sosyal medyada büyük merak konusu oldu. Peki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kim aşı yaptı? Cumhurbaşkanına koronavirüs aşısı yapan kişi kim? Doç. Dr. İhsan Ateş kimdir?

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A KİM AŞI YAPTI?

Hürriyet'te yer alan habere göre Erdoğan'a aşıyı yapan o doktor Ankara Şehir Hastanesi İdare ve Eğitim sorumlusu İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İhsan Ateş'ti.

DOÇ. DR. İHSAN ATEŞ KİMDİR?

Ad Soyad :İhsan Ateş

Ünvanı : Doç. Dr.

Bölüm : İç Hastalıkları

COVİD 19 BELİRTİLERİ

COVID-19, farklı kişileri farklı şekillerde etkilemektedir.

Enfekte kişilerin çoğu, hafif ila orta düzeyde semptomlar geliştirmekte ve hastaneye kaldırılmadan iyileşmektedir.

ateş kuru öksürük yorgunluk daha seyrek görülen semptomlar:

ağrı ve sızı

boğaz ağrısı

ishal

konjunktivit

baş ağrısı

tat alma veya koku duyusunun kaybı

ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi