Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada,...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı silah ambargosu uygulayanlar Ruanda'da teröristlere silah yardımı yapmıştı" dedi.
19.10.2019 11:57
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı silah ambargosu uygulayanlar Ruanda'da teröristlere silah yardımı yapmıştı" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA