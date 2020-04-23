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Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan, Güncel, Haber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisini açılışının 100. Yılı kutlaması için çocuklarla birlikte İstiklal Marşını okuyor.

23.04.2020 21:10 | Son Güncelleme: 23.04.2020 21:10
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisini açılışının 100. Yılı kutlaması için çocuklarla birlikte İstiklal Marşını okuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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