Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde 81 ilin tamamında sokağa çıkma...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde 81 ilin tamamında sokağa çıkma...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde 81 ilin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak" Kabine Toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle: "Yeni eğitim-öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:
18.05.2020 20:15 | Son Güncelleme: 18.05.2020 20:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde 81 ilin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak"

İSTANBUL(İHA)- Kabine Toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

-"Yeni eğitim-öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacak"

-"Cezaevlerinde yapılmayan kapalı görüşleri belirli sınırlandırmalar ve tedbirlerle haziran ayında yeniden başlatıyoruz. Açık cezaevinde bulunan 60 bin mahkumun mayıs sonunda dolan izin süreleri 2 ay süreyle uzatılmıştır"

-"29 Mayıs Cuma günü, cuma namazıyla birlikte uygun camilerden başlayarak camileri ibadete açıyoruz" dedi.

-"Saat 19.19'da ülkemizde bütün stadyumlar ışıklandırılarak istiklal marşı okunacaktır. Bütün fertlerimizi evlerinden İstiklal Marşı okumaya davet ediyoruz"

Kaynak: İHA

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