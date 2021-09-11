-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2023 hedeflerimize maruz kaldığımız tüm sabotajlara rağmen adım adım yaklaşıyoruz" dedi.
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2023 hedeflerimize maruz kaldığımız tüm sabotajlara rağmen adım adım yaklaşıyoruz" dedi.
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2023 hedeflerimize maruz kaldığımız tüm sabotajlara rağmen adım adım yaklaşıyoruz" dedi. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seslendirdiği şiiri dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kadın Kollarının Kızılcahamam'daki toplantısına video konferansla hitap etti Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ödenecek bedelleri ödedik, katlanılacak tüm sıkıntılara katlandık, artık bunların hasılasını toplama, büyük, güçlü Türkiye'yi...