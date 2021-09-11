-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '2023 hedeflerimize maruz kaldığımız tüm sabotajlara rağmen adım adım yaklaşıyoruz' dedi. - Haberler
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-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2023 hedeflerimize maruz kaldığımız tüm sabotajlara rağmen adım adım yaklaşıyoruz" dedi.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2023 hedeflerimize maruz kaldığımız tüm sabotajlara rağmen adım adım yaklaşıyoruz" dedi.

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2023 hedeflerimize maruz kaldığımız tüm sabotajlara rağmen adım adım yaklaşıyoruz" dedi. - İSTANBUL

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Haber: -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '2023 hedeflerimize maruz kaldığımız tüm sabotajlara rağmen adım adım yaklaşıyoruz' dedi. - Haberler
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