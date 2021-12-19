Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmasında, "Son 8 yıldır yaşadığımız mücadelelerde ekonomi hep vardı" dedi. - İSTANBUL

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