Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "2020 ilk çeyrek büyüme rakamında yüzde 4,5 ile Türkiye'nin... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "2020 ilk çeyrek büyüme rakamında yüzde 4,5 ile Türkiye'nin sadece sağlıkta değil ekonomide de diğer ülkelerden ayrıştığını görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "2020 ilk çeyrek büyüme rakamında yüzde 4,5 ile Türkiye'nin sadece sağlıkta değil ekonomide de diğer ülkelerden ayrıştığını görüyoruz. İtibarını yitirmiş kredi derecelendirme şirketlerinin açıklamalarını dikkate almıyoruz." - İSTANBUL Kaynak: İHA