Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2019'dan Sonra AK Parti Yine Güçlü Bir Şekilde Meclis'te ve...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2019'dan Sonra AK Parti Yine Güçlü Bir Şekilde Meclis'te ve...

IHAAW123450-SIY/17-04-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2019’dan sonra AK Parti yine güçlü bir şekilde Meclis’te ve Cumhurbaşkanlığında yer almayı sürdürecek ama CHP’nin akıbetini kestiremiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

IHAAW123450-SIY/17-04-2018

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2019'dan sonra AK Parti yine güçlü bir şekilde Meclis'te ve Cumhurbaşkanlığında yer almayı sürdürecek ama CHP'nin akıbetini kestiremiyoruz" dedi. 17.04.2018 12: 34: 50 TSI
NNNN - ANKARA

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