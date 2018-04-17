Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2019'dan Sonra AK Parti Yine Güçlü Bir Şekilde Meclis'te ve...
IHAAW123450-SIY/17-04-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2019’dan sonra AK Parti yine güçlü bir şekilde Meclis’te ve Cumhurbaşkanlığında yer almayı sürdürecek ama CHP’nin akıbetini kestiremiyoruz" dedi.
IHAAW123450-SIY/17-04-2018
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2019'dan sonra AK Parti yine güçlü bir şekilde Meclis'te ve Cumhurbaşkanlığında yer almayı sürdürecek ama CHP'nin akıbetini kestiremiyoruz" dedi. 17.04.2018 12: 34: 50 TSI
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