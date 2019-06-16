Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2018 ihracatını 168 milyar dolarla kapatmıştık Hedef büyüttük....

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2018 ihracatını 168 milyar dolarla kapatmıştık Hedef büyüttük....

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2018 ihracatını 168 milyar dolarla kapatmıştık Hedef büyüttük. Bu yıl Mayıs ayı itibariyle ihracatımız 171,4 milyar dolara çıkmış durumda" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2018 ihracatını 168 milyar dolarla kapatmıştık Hedef büyüttük. Bu yıl Mayıs ayı itibariyle ihracatımız 171,4 milyar dolara çıkmış durumda" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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