Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2018 ihracatını 168 milyar dolarla kapatmıştık Hedef büyüttük. Bu yıl Mayıs ayı itibariyle ihracatımız 171,4 milyar dolara çıkmış durumda" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA