Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "2 milyondan fazla mükellefin muhtasar, kdv ve prim ödemelerini... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "2 milyondan fazla mükellefin muhtasar, kdv ve prim ödemelerini 6 ay erteledik.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "2 milyondan fazla mükellefin muhtasar, kdv ve prim ödemelerini 6 ay erteledik."

-"Kredi geri ödemelerini 90 günden 180 güne çıkararak takip sürelerini uzattık."

-"2 milyon üçyüzbin haneye daha yardım ulaştırmak üzere hazırlıklara başladık."

Kaynak: İHA