Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "2 milyondan fazla mükellefin muhtasar, kdv ve prim ödemelerini...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "2 milyondan fazla mükellefin muhtasar, kdv ve prim ödemelerini 6 ay erteledik.
06.04.2020 20:17 | Son Güncelleme: 06.04.2020 20:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "2 milyondan fazla mükellefin muhtasar, kdv ve prim ödemelerini 6 ay erteledik."
-"Kredi geri ödemelerini 90 günden 180 güne çıkararak takip sürelerini uzattık."
-"2 milyon üçyüzbin haneye daha yardım ulaştırmak üzere hazırlıklara başladık."
Kaynak: İHA