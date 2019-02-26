Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2 Mart'ta Rize'de Olacak

AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 Mart Cumartesi günü Rize'de halkla buluşacağını söyledi.

Alim, Ziraat Botanik Çay Bahçesinde yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında bölge illerinde mitingler düzenlediğini belirterek, "Sayın cumhurbaşkanımız 2 Mart Cumartesi günü hemşehrileri ile buluşacak. Bize yakışır bir şekilde karşılamak için çalışıyoruz. 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nı yetiştirerek miting ile birlikte hizmete açacağız." açıklamasında bulundu.

İki aşamalı kentsel dönüşüm uyguladıklarını aktaran Alim, "Yaklaşık 8 bin konutu ilgilendiren bir kentsel dönüşüm çalışmamız var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı özel olarak bir proje yürütüyor. Sahil kesiminde ve Sanayi Sitesini içerisine alacak herkesin hayallerini süsleyen bir kentsel dönüşüm planlıyoruz. Aynı zamanda Yağlıtaş Mahallesini de TOKİ marifeti ile örnek bir mahalle olarak inşa etme çalışmamız var. Okul, ibadethane, yöresel mimarisi ile örnek bir proje hayata geçirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Kentsel dönüşümde vatandaş memnuniyetinin önemli olduğunun altını çizen Alim, sivil toplum örgütleri ve kanaat önderleri ile yapılacak yatırımların görüşüldüğünü, ortak aklın devreye sokulmaya çalışıldığını kaydetti.

Rize'de yapılan projelerin anlatılamadığını belirten Alim, "Cumhuriyet Meydanı'nda kamulaştırma ve zeminden kaynaklı gecikmeler oldu. Son aşamaya geldi. 2 Mart günü hizmete açılacak ve Cumhurbaşkanımızı meydanda karşılayacağız. Batı Park Projesi'nin birinci aşamasını bitirdik. Salarha Tüneli'nin yüzde 90'nını tamamladık. Zeminden kaynaklı gecikme söz konusu. Kamulaştırmadan kaynaklı gecikme yaşandı. Tünel için artık Dalyan mevkisinden çalışmalarda başladı. Kavşakların yapımı ile kısa sürede tamamlanacak. Güney Çevre yolu ise büyük bir proje ama belli noktalarının tamamlanmaması nedeniyle yatırımın büyüklüğü tam olarak anlaşılamıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mevcut yatırımların coğrafi koşullardan ve kamulaştırma çalışmalarından kaynaklı aksamalar yaşandığına işaret eden Alim, şöyle devam etti.

"Merkeze 10 dakika mesafede Isırlık Mesire Alanını tamamladık. Hizmete açıldığında çok farklı bir yaşam merkezi olacak. Tamamlanan yatırımlar tam anlamı ile hizmete girmediği için anlatmakta zorlanabiliyoruz. Organize Sanayi Bölgesi'nin yapımında kamulaştırma kaynaklı gecikme yaşadık. Rize Kalesi'nin çevresinde yapacağımız çalışma için 500 kişi ile kamulaştırma çalışması kapsamında görüşeceğiz. Çok ufak bir alan için onlarca kişi ile görüşmek zorunda kalıyoruz."

AK Parti iktidarında verilen her sözün tutulduğunun altını çizen Alim, "AK Parti iktidarında verilen sözün yapılmaması, tamamlanmaması gibi bir durum olamaz. Gecikme olabilir ama yapılmaması söz konusu değil. Verdiğimiz sözde imkansız yok sadece biraz zaman alır. Rize'ye çok farklı bir mahalle kazandırdık. Timya Vadisi'ni kullanıma açtık. Yaklaşık 800 konutluk kaliteli bir yaşam alanı hizmete açıldı. Pazaryeri Caddesi'nin planlaması yapıldı. Taşınamaz denilen Orta Cami taşındı. Hayvan Pazarı yapıldı ve halkımıza yaz kış hizmet verecek. Şehrin dikey büyümesi için dolmuş taksi uygulaması hayata geçirildi. Bütün bunları yapan bir belediyemiz var. Vaat ettiğimiz projelerin büyük bölümünü tamamladık. Derdi üzüm yemek olan vatandaşımız yatırımları görüyor ve destekliyor." dedi.

Alim, trafik sorununun önüne geçecek en önemli projeler olan Salarha Tüneli, Güney Çevre Yolu çalışmalarında son dokunuşların yapıldığını, Gündoğdu iç yol çalışmalarının başladığını ve iki ay içerisinde tamamlanmasının planlandığını, bu çalışmaların şehir trafiğini çok büyük oranda rahatlatacağını sözlerine ekledi.

Projelerle ilgili Rize'de, 'Başlamaz, yapılamaz, bitirilemez.' şeklinde eleştirileri anlamakta zorlandıklarını kaydeden Alim, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin 135 yıllık hayali Ovit Tüneli'ni gerçekleştirdik. Havaalanı başladı ve yüzde 24 tamamlandı. Bizim ortak paydamız Rize. Herkesin siyasi fikirlerine saygı duyuyoruz. Yatırımlarla ilgili farklı siyasi fikirlerde olsak dahi ortak paydada buluşmalıyız. Şehrin yarınına dair çalışmaları sıradanlaştırmamalıyız. Rize'de hiçbir zaman yapılmayacak proje için 'yapılacak' demedik. Rize-Artvin Havalimanı üst yapı ihalesi mayıs ayında yapılacak ve dolgu ile birlikte üst yapı inşaatına başlanacak. Bu da projenin kısa sürede tamamlanmasını sağlayacak."

Rize'nin aşırı yağış aldığını hatırlatan Alim, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız ile yapılan son toplantıda yağış gündeme geldi. Türkiye'de 10 milyon yolcu kapasitesi altındaki havaalanlarında körük sistemi uygulanmıyor ama yağmur nedeni ile körüklü yapılması talimatını sayın bakanımız verdi. Rize-Artvin Havalimanı körüklü olacak. Yaşam koşullarına bakıldığında Rize'de yıllık 3 milyon yolcu planlamasına rağmen yağmur dikkate alındığında körüğün çok büyük ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Böylece bu sorunu da aşmış olduk." şeklinde konuştu.

Rize'de yerel seçimlerde üzerilerine büyük görev düştüğünü anlatan Alim, "Cumhurbaşkanımızın sesinin gür çıkabilmesi için yerel yönetimlerde de güçlü olmalıyız. Rize'de herkse saygı duyarak elbette hedefimiz bütün belediyeleri Cumhur İttifakı, AK Parti çatısı altında buluşturmak. Hizmet odaklı yarışta elimizi vicdanımızı koyarak desteğimizi göstermemiz gerekiyor. Merkez ilçe, Fındıklı ve Güneysu'da Cumhur İttifakı'mız var. Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki kardeşlerimiz ile birlikte çalışacağız. diğer ilçelerde birbirimizi kırmadan hizmet yarışı için kendimizi anlatacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA