Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "1919 yılında Samsun'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "1919 yılında Samsun'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde başlatılan kurtuluş mücadelesi, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile kesin ve kalıcı bir zafere ulaşmıştır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "1919 yılında Samsun'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde başlatılan kurtuluş mücadelesi, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile kesin ve kalıcı bir zafere ulaşmıştır" - ANKARA Kaynak: İHA