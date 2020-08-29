Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "1919 yılında Samsun'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "1919 yılında Samsun'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde başlatılan kurtuluş mücadelesi, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile kesin ve kalıcı bir zafere ulaşmıştır"
29.08.2020 20:53 | Son Güncelleme: 29.08.2020 20:56
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "1919 yılında Samsun'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde başlatılan kurtuluş mücadelesi, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile kesin ve kalıcı bir zafere ulaşmıştır" - ANKARA
Kaynak: İHA