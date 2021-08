Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış Töreni'ne katıldı

İDEF'21 15'inci Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayii projelerine değindi.

İDEF'21 15'inci Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayii projelerine değindi.

62 olan proje sayısının 19 yılda 750'ye yükseldiğini söyleyen Erdoğan, "Türkiye savunma sanayiinde adeta bir devrim gerçekleştirmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye savunma sanayiinde devrim gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde İDEF'21 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış Töreni'ne katıldı.

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle: "Burada imzalanan anlaşmalar ve protokoller, fuarımızın savunma sanayi alanında artık kendisine küresel bir yer edindiğine işaret ediyor. Türkiye savunma sanatyiinde geliştirdiği her türlü imkan ve kabiliyeti dostlarıyla paylaşmaktan memnuniyet duyan bir ülkedir. NATO'nun önde gelen üyesi olarak savunma sanayiimizi geliştirerek dünya barışına katkı sağlayacağımıza inanıyoruz. Türkiye son 19 yılda diğer pek çok alan gibi savunma sanayinde de adeta bir devrim gerçekleştirmiştir. 2002'de ülkemizde sadece 62 savunma sanayi porjesi yürütülüyorken bugün bu sayı 750'yi geride bıraktı. Başarısını sahada bilfiil ispat etmiş olan silahlı insansız hava araçlarının tasarımı, üretimi ve satışında dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasında yer alıyoruz. Geldiğimiz seviye bizi daha büyük hedeflere yöneltti. Bugünün ihtiyaçlarını karşılama ötesinde geleceğin ürünlerine yatırım yapıyoruz. Bilhassa yapay zeka temelli çalışan hava, kara ve deniz araçları konusunda iddialı projelerimiz var. Elde ettiğimiz her imkanı kabiliyeti geliştirdiğimiz ürünleri dostlarımızla paylaşmak vazgeçilmez önceliğimiz olmayı sürdürecek. Türkiye bir yerde bayrak gösteriyorsa tek gayesi orada barış, huzur, istikrar ve refahı sağlamaktır. Geçmişinde soykırım, katliam izi bulunmayan bir devlet olarak gittiğimiz yerlerde dostlarımıza birlikte kazanmayı teklif ediyoruz. Asla sınırlarından on binlerce kilometre ötede terörle mücadele adı altında sivil-masum demeden insanların başına bomba yağdıranlardan olmadık, olmayacağız. Bir damla petrolü bir damla kandan değerli gören zihniyetin bizde karşılığı yoktur. BMGK'daki çarpık yapıyı anlatmak için dile getirdiğimiz dünya beşten büyüktür sözünün haklılığını her gün görüyoruz. " Haber Merkezi

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

Kaynak: Habermetre