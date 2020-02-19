Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz gecesi şahsımdan bakanlarımıza, bürokratlardan medya...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz gecesi şahsımdan bakanlarımıza, bürokratlardan medya...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz gecesi şahsımdan bakanlarımıza, bürokratlardan medya temsilcilerine kadar herkesin peşine düştüler.

19.02.2020 11:37 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:37
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı , "15 Temmuz gecesi şahsımdan bakanlarımıza, bürokratlardan medya temsilcilerine kadar herkesin peşine düştüler. Bir tek kişi FETÖ'nün özel korumasına, ilgisine mazhar olmuştur, o da Kemal Kılıçdaroğlu'dur. FETÖ'cülerin tanklarıyla burun buruna gelen genel başkanın önünde tüm yollar açılmıştır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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