19.02.2020 11:37 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz gecesi şahsımdan bakanlarımıza, bürokratlardan medya temsilcilerine kadar herkesin peşine düştüler. Bir tek kişi FETÖ'nün özel korumasına, ilgisine mazhar olmuştur, o da Kemal Kılıçdaroğlu'dur. FETÖ'cülerin tanklarıyla burun buruna gelen genel başkanın önünde tüm yollar açılmıştır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA