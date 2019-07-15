Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "15 Temmuz milletimize esaret boyunduruğu vurma çabalarının...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "15 Temmuz milletimize esaret boyunduruğu vurma çabalarının...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "15 Temmuz milletimize esaret boyunduruğu vurma çabalarının farklı bir yöntemiydi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "15 Temmuz milletimize esaret boyunduruğu vurma çabalarının farklı bir yöntemiydi." - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et