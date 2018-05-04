Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Gecesi Yaşadıklarıyla İlgili, "Son Ana Kadar Pilot da...

IHAAW201433-SIY/04-05-2018

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarıyla ilgili, "Son ana kadar pilot da bizim nereye gittiğimizi bilmiyordu. Son anda İstanbul'a gidiyoruz dedik. İstanbul'a indiğimizde, çağırımıza icabet eden halkımızın sayısı on binlerdi. O gece halkımızla buluştuğumuzda F16'lar üzerimizden uçuyor ama halk o hali bile umursamadı. Bizde indik halkımızın arasına karıştık. CHPli bazıları niye orda yoktu. Ben eşim damadım oradaydık. Kılıçdaroğlu bizden önce geldi oraya, tankların adeta korumasında. Bakırköy Belediye başkanının evine gitti. Bunların hepsi kayıtlarda var. Kılıçdaroğlu'nun her hareketi kayıtlı" dedi. 04.05.2018 20: 14: 33 TSI

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