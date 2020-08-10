Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu"Engelli aylığını 25 liradan 851 liraya yükselttik. Lisans öğrencilerine verdiğimiz kredileri 45 liradan 550 liraya çıkarttık. Şimdi harç felan böyle bir şey yok.

10.08.2020 20:43 | Son Güncelleme: 10.08.2020 20:50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

"Oruç Reis sismik araştırma gemimiz Antalya açıklarından demir alarak görev bölgesine doğru hareket etti. Bu sabah 8 itibariyle çalışmalarına başladı. Ekonomide olduğu gibi enerjide de ülkemizin bağımsızlığı için mücadele etmeye devam edeceğiz."

-"Engelli aylığını 25 liradan 851 liraya yükselttik. Lisans öğrencilerine verdiğimiz kredileri 45 liradan 550 liraya çıkarttık. Şimdi harç felan böyle bir şey yok. Şimdi biz öğrencilerimize burslarıyla kredileriyle destek oluyoruz. Destek olmaya devam edeceğiz. Her alanda bu rakamları çeşitlendirmek mümkün."

-"Ekonomik yükseliş 2020 yılının ilk aylarında da devam etti. Yılın ilk çeyreğinde %4.5 gibi yüksek bir performans sergiledi. G7 ülkeleri arasında en yüksek büyüme performansı kaydeden ülke olduk. Eğer kur atakları ile tüm araçlarımızla mücadele etmeseydik, enflasyonu bugünkü seviyesine getirebilirmiydik. Türkiye ne zaman bölgesel hakları üzerinde adım atsa ekonomi üzerinden bir hesaplaşmanın devreye sokulduğunu görüyoruz. Türkiye ekonomide bu suni rüzgarlarla eğilip bükülebilecek bir ülke değil."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü Güncel
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı Ekonomi
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı Magazin
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı
'Düğüne kimse gelmez' diyerek hastalığını saklayan kovidli kaynana herkese virüs bulaştırdı 3. Sayfa
"Düğüne kimse gelmez" diyerek hastalığını saklayan kovidli kaynana herkese virüs bulaştırdı
Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada! 3. Sayfa
Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada!
Son Dakika: Türkiye'den Mısır ve Yunanistan'a tarihi rest: Onları yerle yeksan edecek kudrete sahibiz Güncel
Son Dakika: Türkiye'den Mısır ve Yunanistan'a tarihi rest: Onları yerle yeksan edecek kudrete sahibiz
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Son Dakika: Türkiye'de 10 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 1193 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 10 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 1193 yeni vaka tespit edildi
NATO'dan Türkiye ve Yunanistan'a çağrı: Doğu Akdeniz'deki durum hukuka uygun şekilde çözülmeli
NATO'dan Türkiye ve Yunanistan'a çağrı: Doğu Akdeniz'deki durum hukuka uygun şekilde çözülmeli
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, 'Atatürk'e beddua' iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, "Atatürk'e beddua" iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
Camiye büyük saygısızlık! Dini kitaplara zarar verip, ses sistemini bozdular
Camiye büyük saygısızlık! Dini kitaplara zarar verip, ses sistemini bozdular
Belarus'ta seçimlerin ardından meydanlar karıştı! Muhalifler sokaklara döküldü
Belarus'ta seçimlerin ardından meydanlar karıştı! Muhalifler sokaklara döküldü
AK Parti'nin oy oranı düştü mü? Mahir Ünal, merak edilen soruya anket rakamlarıyla yanıt verdi
AK Parti'nin oy oranı düştü mü? Mahir Ünal, merak edilen soruya anket rakamlarıyla yanıt verdi
Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü
Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz çağrısı: Akdeniz'de tüm ülkeler bir araya gelelim
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz çağrısı: Akdeniz'de tüm ülkeler bir araya gelelim
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Babacana tepki: Çıkmış bize ekonomi dersi veriyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Babacana tepki: Çıkmış bize ekonomi dersi veriyor
Şarampole uçan kamyonetteki 3,5 milyon arı ormana kaçtı
Şarampole uçan kamyonetteki 3,5 milyon arı ormana kaçtı
'Yüzde 51 için yola çıkıyorum' diyen Muharrem İnce'nin moralini alt üst edecek anket
"Yüzde 51 için yola çıkıyorum" diyen Muharrem İnce'nin moralini alt üst edecek anket
Turkcell, Çin Kalkınma Bankası ile 500 milyon euroluk kredi anlaşması imzaladı
Turkcell, Çin Kalkınma Bankası ile 500 milyon euroluk kredi anlaşması imzaladı
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika: Beyrut Limanı'ndaki patlama sonrası Lübnan'da hükümet istifa etti
Son Dakika: Beyrut Limanı'ndaki patlama sonrası Lübnan'da hükümet istifa etti
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
İYİ Partili ilçe başkanı, cenaze töreninde AK Partili eski vekilin üzerine yürüdü
İYİ Partili ilçe başkanı, cenaze töreninde AK Partili eski vekilin üzerine yürüdü
Sevgilisini ve kendini benzin döküp yaktı! Kendisi hastanede, talihsiz kadın morgda
Sevgilisini ve kendini benzin döküp yaktı! Kendisi hastanede, talihsiz kadın morgda
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Şentop Ahmet Hakan Coşkun
Magazin Müjde Ar Beren Saat Murat Dalkılıç Orhan Gencebay
Spor Can Bartu Okan Buruk Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Robert Prosinecki
Daha Fazla Oruç Anne Ağustos Beşiktaş
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.8.2020 21:13:53. #1.15#
title