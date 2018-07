Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son FETÖ'cü terörist de hukuk önünde hesap verene kadar mücadelemiz sürecek" dedi.

10. BRICS zirvesine katılmak üzere Güney Afrika'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliği Kançılarya binasının açılış törenine katıldı. Törende konuşan Erdoğan, "Afrika ülkeleriyle ortak çabalarımız sayesinde 2005 yılından bu yana kıta ile ilgili ilişkilerimizde gerçekten büyük mesafeler kaydettik. Büyükelçilik sayımız 12'den 41'e çıktı. Nereden nereye geldiğimizi göstermesi bakımından bu çok önemli. Dünyadaki en büyük diplomatik temsilciliğimiz yine bir Afrika ülkesi olan Somali'de inşa edildi. Hakikatten bizim iftihar meselemiz. Türkiye bugün dünyanın en yaygın 6. diplomatik ağına sahip bir ülke konumundadır. Yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da kapısı çalınmadık dost yarası sarılmadık, gönül işbirliği yapılmadık devlet bırakmadık. Vatandaşlarımızın menfaatlerini savunduğumuz kadar Afrikalı kardeşlerimizin de hak ve hukukunu savunduk. Dünya beşten büyüktür sözümüzle küresel güvenlik ve yönetim sistemindeki çarpıklıklara karşı herkesin vicdanının sesi olduk. Bugün küresel meselelerde sözü, tavrı bütün bunlarla beraber duruşu merak edilen bir Türkiye varsa şüphesiz bu son 16 yılda verilen çok yönlü gayretlerin eseridir" dedi.

"Terör, Güney Afrika'nın da en önemli sorunlarından bir tanesidir"

Güney Afrika Cumhuriyetine üçüncü ziyareti olduğuna değinen Erdoğan, "Daha önce Başbakan olarak 2005 ve 2011 yıllarında da Güney Afrika ziyaretim olmuştu. İkili işbirliğimizi çok daha fazlasıyla geliştirmek istiyoruz. Bugün ve yarın gerçekleştireceğimiz görüşmelerde ekonomi başta olmak üzere birçok kritik konuyu ele alacağız. Dünya barışına nasıl hizmet verebiliriz. Bunları ele alacağız. Bölgesel işbirliği arayışlarının güçlendiği, yeni aktörlerin sahneye çıktığı bu süreçte işbirliğimizi geliştirmek suretiyle ne gibi yeni formüller ortaya koyarız bunların üzerinde duracağız. Elbette tüm dünyayı tehdit eden terör konusuna da değineceğiz. Çünkü terör inanıyorum ki Güney Afrika'nın da en önemli sorunlarından bir tanesidir" ifadelerini kullandı.

"Terör örgütünün dünyada en çok faal olduğu ülkelerden birisi ne yazık ki Güney Afrika"

Terör örgütlerinin tamamının insanlığın ortak düşmanı olduğuna değinen Erdoğan, "Bizim nazarımızda terör örgütleri arasında hiçbir fark yoktur. Adı, söylemi, imajı ne olursa olsun terör örgütlerinin tamamı insanlığın ortak düşmanıdır. DEAŞ neyse FETÖ odur, PKK neyse Boko Haram, El Şebap aynıdır. Güney Afrika Cumhurbaşkanı Sayın Ramaphosa ile birlikte yapacağımız görüşmede, bu konuları ayrıntılarına varıncaya kadar ele alacağız. Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin, biliyorsunuz aktif düzenleyicisi konumunda olan 251 vatandaşımızın katili olan FETÖ terör örgütüyle ilgili beklentilerimizi kendilerine dile getireceğim. Zira FETÖ terör örgütünün dünyada en çok faal olduğu ülkelerden birisi ne yazık ki Güney Afrika'dır. Bunu kendileriyle görüşeceğim, daha önce belgeleri vermiştim bu defa yeni gelişmeler ışığında, bunları da kendilerine vereceğim. Zira 15 Temmuz'da bizim başımıza bela olan bu terör örgütü yarın Güney Afrika'nın başına da bela olabilir bunu hatırlatacağım. FETÖ'nün bu toprakları kirletmesine burayı bir üs haline getirmesine Güney Afrikalı dostlarımızın alicenaplığını kullanmasına izin vermeyeceğiz. Bu alçak terör örgütünün tıpkı 17-25 Aralık döneminde ülkemizde olduğu gibi bazı kripto unsurları üzerinden Güney Afrika'nın hukuk sitemini istismar etmesine rıza gösteremeyiz. Son dönemde burada yaşananlar FETÖ ile mücadelenin sadece Türkiye için değil, diğer ülkelerin güvenlikleri için de önemini ortaya koymuştur. Bu örgüt bulunduğu her yerde zehrini sisteme zerk eden kirli, kalleş, mülevves bir yapıdır. Türkiye nasıl yurt içinde örgütün belini kırmışsa yurt dışında da FETÖ'nün karanlık yüzünü ifşa etmiş, pek çok ülkenin örgüte karşı adım atmasını sağlamıştır. İnşallah Güney Afrika'da da Sayın Ramaphosa ile de benzer bir başarılı operasyonu gerçekleştireceğimize inanıyorum. Son FETÖ'cü terörist de hukuk önünde hesap verene kadar mücadelemizin süreceğini burada belirtmek istiyorum" diye konuştu.

"Ülkemizin kıtaya ve Güney Afrika'ya bakışı hep kazan-kazan esasına dayalıdır"

Türkiye'nin Güney Afrika'daki tarihine değinen Erdoğan, "Bizim bu topraklardaki tarihimiz biliyorsunuz, Türkiye olarak asla yeni değildir. Osmanlı'nın geniş vizyonuyla dünyanın dört bir ucuna ulaştığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Güney Afrika'da 1862 yılında Ebubekir Efendiyle başlayan daha sonra son Osmanlı Başkonsolosu Mehmet Remzi Efendiyle devam eden süreç iniş ve çıkışlara rağmen bugüne kadar asla kesintiye uğramamıştır. Bugün Türkiye Güney Afrika'da sadece resmi kurumları ve iş adamlarıyla değil aynı zamanda da parmakla tarihi birikimle bulunuyor. Biz ülke ve millet olarak hiçbir toplumun, hiçbir coğrafyanın doğal kaynağı alın teri ve kanı üzerinde kendimize bir refah düzeni kurmanın peşinde olmadık. Ülkemizin kıtaya ve Güney Afrika'ya bakışı hep kazan-kazan esasına dayalıdır. Ebubekir Efendi başta olmak üzere ecdadımızın burada bıraktığı temiz mirasa sahip çıkmamız gerekiyor. FETÖ gibi fitne ocaklarının bu mirasın arkasına saklanarak şeytani emellerini gerçekleştirmesini bizler de göz yummayacağız. Bu bakımdan hepinize önemli sorumluluklar düşüyor. Her Türk vatandaşı ülkemizin gönüllü misyon şefleridir. Buradan her bir kardeşimize Türkiye'nin doğru tanıtımı noktasında görevler düşüyor. İnşallah bu yeni hizmet binamızla Güney Afrika'daki çalışmalarımızın daha da güçleneceğine inanıyorum. Ülkemizin temsili ilişkilerimizin gelişmesi için gayret gösteren şu anda Dışişleri Bakanım başta olmak üzere büyükelçilerimiz burada da Elif hanım ve ekibi olmak üzere kendilerine başarılar diliyorum. En ufak bir rehavete kapılmadan 7/24 bu çalışmalarımızı devam ettirmemiz lazım ve bu kapıdan kim olursa olsun asla dönmemesi lazım ve Türk'ün o misafirperverliğini o güler yüzünü her zaman gelen tüm misafirlerimize göstermemiz lazım. Bunu başardığımız sürece bilesiniz ki hiçbir zaman bizim belimizi kimse bükemez" şeklinde konuştu. - PRETORIA