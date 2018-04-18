Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Basın Açıklaması Yapacak.
IHAAW142318-SIY/18-04-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basın açıklaması yapacak.
IHAAW142318-SIY/18-04-2018
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın açıklaması yapacak. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Beştepe'de Bahçeli'yi kabulüne ilişkin saat 15.30'da basın açıklaması yapacağını belirtti. 18.04.2018 14: 23: 18 TSI
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