Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı'na geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı'na geldi Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere Bitlis'in Ahlat ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilçede bir dizi açılış, gezi ve incelemelerde bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı'na geldi

BİTLİS - Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere Bitlis'in Ahlat ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilçede bir dizi açılış, gezi ve incelemelerde bulunuyor.

Uçakla Muş Sultan Alparslan Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradan helikopterle Bitlis'in Ahlat ilçesine geçti. Erdoğan ilk olarak Ahlat'ta eşi Emine Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ile birlikte dualar eşliğinde Ahlat Gençlik Kampı'nın açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan gençlik kampını gezdikten sonra daha sonra otobüsle Selçuklu Meydan Mezarlığı'na geçti. MHP Lideri Devlet Bahçeli ile birlikte Selçuklu Meydan Mezarlığını gezen ve dua eden Erdoğan burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Erdoğan mezarlık ziyareti sonrası beraberindekilerle Çarho mevkindeki '1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı'na geçerek etkinlik alanını ziyaret etti. Burada kendisini karşılayan jandarma mehteran takımı ve davetlileri selamlayan Erdoğan, ardından büyük han çadırına geçti. Erdoğanın buradan da el sanatları çadırı, okçuluk müsabakalarını izledikten sonra alanda kurulan çadırları gezdi. Erdoğan'ın Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesine geçmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA