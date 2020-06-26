Cumhurbaşkanı pandemiden sonra İstanbul'da ilk kez cemaatle Cuma namazı kıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pandemi sürecinden sonra İstanbul'da ilk defa cemaatle birlikte Cuma namazını kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pandemi sürecinden sonra İstanbul'da ilk defa cemaatle birlikte Cuma namazını kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüsüne karşı alınan önlemler sonrasında İstanbul'da ilk defa cemaatle Cuma namazını Üsküdar Çengelköy'deki Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı. Namazın ardından sosyal mesafe kuralına dikkat eden Cumhurbaşkanı Erdoğan camide vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü'ne gitmek üzere camiden ayrıldı. Erdoğan'ın maske takması dikkat çekti.

(Aykut Zor - Metin Başar/İHA)

Kaynak: İHA