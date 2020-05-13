Cumhurbaşkanı'nın teşekkür ettiği kadın, dayanışma kampanyasına yüzüğünü göndermiş (2)
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Cumhurbaşkanı'nın teşekkür ettiği kadın, dayanışma kampanyasına yüzüğünü göndermiş (2)

'EN ZOR GÜNLERİMİZDE BİR VE BERABER OLMASINI BİLEN MİLLETİZ'Milli Dayanışma Kampanyası'na kendisi için manevi değeri yüksek olan altın yüzükle destek olan Mukadder Öksüz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi aramasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı'nın teşekkür ettiği kadın, dayanışma kampanyasına yüzüğünü göndermiş (2)
13.05.2020 14:28 | Son Güncelleme: 13.05.2020 14:28

'EN ZOR GÜNLERİMİZDE BİR VE BERABER OLMASINI BİLEN MİLLETİZ'

Milli Dayanışma Kampanyası'na kendisi için manevi değeri yüksek olan altın yüzükle destek olan Mukadder Öksüz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi aramasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Yüzüğü başkalarına örnek olması amacıyla kampanyaya bağışladığını belirten Öksüz, şunları ifade etti: "Yüzüğün manevi değeri vardı ama hiçbir şey vatanımızdan kıymetli değil. Çünkü vatan olmazsa ne yaşayacak evin olur, ne ailen olur, ne yiyeceğin ekmeğin olur. Biz de vatanımız için varız. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Allah onu daima kötülüklerden korusun, uzun ömürler versin ona. Benim gelir kaynağım yok. Az da olsa başkalarına bir örnek olması, Cumhurbaşkanımızın bizim daima kendisinin arkasında olduğumuzu bilmesi için o mektubu gönderdim. Yoksa başkası bilsin, medya duysun diye değil. Yapılan hayrın gizli olması bizim için de önemli ve işin bu noktaya gelmesini zaten ben hiç istemezdim, istemiyordum da. Ben bu hayrı devletim güçsüz yahut da buna muhtaç diye mi gönderdim? Hayır, asla. Devletimiz çok güçlü, hem de çok güçlü. Yüzölçümü belki o kadar büyük değildir ama dünya ülkelerinden daha da güçlü. Niye? Her zaman en zor günlerimizde, her yerde bir ve beraber olmasını bilen milletiz. Bunu daima da gösterdik."


Kaynak: DHA

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