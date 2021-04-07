Cumhurbaşkanı'nın çağrısına kuyumculardan destek
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Cumhurbaşkanı'nın çağrısına kuyumculardan destek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Cumhurbaşkanı'nın çağrısına kuyumculardan destek

Ordu'nun Ünye ilçesi Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Kumaş, yaz ayının gelmesiyle beraber altında yeni yatırımcıların olacağını ve yurt dışındaki varlık sahibi vatandaşların ise birikimlerini Türkiye'de değerlendirmeleri çağrısında bulundu.

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Ordu'nun Ünye ilçesi Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Kumaş, yaz ayının gelmesiyle beraber altında yeni yatırımcıların olacağını ve yurt dışındaki varlık sahibi vatandaşların ise birikimlerini Türkiye'de değerlendirmeleri çağrısında bulundu.

Ünye Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Kumaş, yaz ayı ile birlikte yurt dışı yatırımcılarının da gelmesiyle fındık sezonunda altında yükseliş trendini beklediklerini söyledi. Özellikle Karadeniz'in fındığının da altındaki yükselişe etki edeceğine dikkat çeken Kumaş, "Gram altında ve çeyrek lirada yükseliş potansiyelini yakında göreceğiz" dedi.

"En çok yatırım aracı altın oldu"

Yatırımcılar tarafından en çok tercihin altın olduğuna vurgu yapan Başkan Nuri Kumaş, "Altın 2021 yılına aşağı türbülansta ve gramda 80 lira değerinde başlamıştı. Bununda etkisi ise maliye bakanlarımızın değişmesinden oluştu. Şimdi ilk 4 ayda altınımıza baktığımızda yavaş yavaş grafiklerde yükseldiğini görüyoruz. Şu anki para piyasasındaki son durumlarda dövize olan ilgi biraz daha arttı. Şu an altına ise yatırımcılarımız tarafından taleplerin gelmesi oldukça yoğun geçiyor. Şu an 22 ayar bileziği 417 ile 420 bandında satışa sunuyoruz. Çeyrek altında ise 740 ile 750 bandında satışlarımız devam ediyor. Sıcak parası olanlar altına yatırım yapsın diyebiliriz. Çünkü altının 4.çeyrekte yükselebileceğini ve 500 lirayı göreceğini söylemiştik" diye konuştu.

"Altın en güvenli yatırımdır"

Yurt dışı ve yurt içi yatırımcılar için altının iyi bir yatırım kaynağı olabileceğini söyleyen Kumaş, "Yatırım yapmak isteyen vatandaşlarımıza önerimiz altınlarını alabilirler. Bu aylar geçici olacak ve altında yükseliş devam edecek. Önümüzdeki aylar yeni bir yükseliş dalgalanmaların beklentisidir. Karadeniz'in yeşil altını olan fındık, sezonun açılmasıyla beraber dışarıdan gelen fındık sahiplerinin de cazibesi haline gelecektir" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımızın davetini biz de destekliyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışındaki yatırımcıların altın ve dövizlerini Türkiye bankalarında kullandırmaya yönelik davetine de destek veren Kumaş," Bir ailede olağan üstü durumda aile bireylerinden herkes fedakarlık yapar. Bizim yerli ve yurt dışındaki tasarruf sahibi yatırımcılarımız ülkemize bu yatırımları yapmalıdır. Bu dönemde ülkemize hep birlikte yardımcı olmalıyız. Varlıklarımızı Türk bankalarında değerlendirmeliyiz. Buna hem bizlerin ihtiyacı hem de ülkemizin ihtiyacı var. Cumhurbaşkanımızın davetini bizler de destekliyoruz" şeklinde konuştu. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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