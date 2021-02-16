Cumhurbaşkanı'nın "acele kamulaştırma" kararları çoğalıyor
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Cumhurbaşkanı'nın "acele kamulaştırma" kararları çoğalıyor

16.02.2021 12:48 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:56

Türkiye'de sadece istisnai hallerde uygulanması gereken "acele kamulaştırma" kararları son dönemde artık normal kamulaştırmalar için de devreye girmeye başladı.

Türkiye'de sadece istisnai hallerde uygulanması gereken "acele kamulaştırma" kararları son dönemde artık normal kamulaştırmalar için de devreye girmeye başladı. Cumhurbaşkanı tarafından verilen bu kararlar çoğalıyor. DW Haber, "acele kamulaştırmanın" yerinde kullanılıp kullanılmadığını araştırdı.

Cumhurbaşkanı'nın 'acele kamulaştırma' kararları çoğalıyor

Kaynak: DailyMotion.com

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