Cumhurbaşkanı'nın "acele kamulaştırma" kararları çoğalıyor

Türkiye'de sadece istisnai hallerde uygulanması gereken "acele kamulaştırma" kararları son dönemde artık normal kamulaştırmalar için de devreye girmeye başladı.

Türkiye'de sadece istisnai hallerde uygulanması gereken "acele kamulaştırma" kararları son dönemde artık normal kamulaştırmalar için de devreye girmeye başladı. Cumhurbaşkanı tarafından verilen bu kararlar çoğalıyor. DW Haber, "acele kamulaştırmanın" yerinde kullanılıp kullanılmadığını araştırdı.

Kaynak: DailyMotion.com