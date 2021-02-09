Cumhurbaşkanı ne zaman açıklama yapacak? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Cumhurbaşkanı ne zaman açıklama yapacak? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında

09.02.2021 10:52 | Son Güncelleme: 09.02.2021 10:55
Cumhurbaşkanı ne zaman açıklama yapacak? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. Peki, Cumhurbaşkanı ne zaman açıklama yapacak? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin tarihi bir atılımın içinden geçtiği şu dönemde milletimizle olan gönül bağımızı daha güçlendirerek yürüttüğümüz mücadeleyi zafere ulaştıracağız." dedi. Erdoğan, partisinin Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. Olağan İl kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

CUMHURBAŞKANI NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda ise flaş bir çağrıda bulundu, "Çarşamba günü millete sesleniş konuşmamı izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere birçok güzellikleri orada takdim edeceğim." ifadelerini kullandı.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Fatma Şahin Meral Akşener Muharrem İnce Temel Karamollaoğlu
Magazin Buse Varol Barış Manço Bülent Serttaş Hüner Coşkuner
Spor Hakan Kutlu Ersun Yanal Ünal Karaman Ahmet Nur Çebi Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler İzmir Fırtına Twitter Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı ne zaman açıklama yapacak? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 10:55:23. #1.15#
title