Cumhurbaşkanı ne zaman açıklama yapacak? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. Peki, Cumhurbaşkanı ne zaman açıklama yapacak? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin tarihi bir atılımın içinden geçtiği şu dönemde milletimizle olan gönül bağımızı daha güçlendirerek yürüttüğümüz mücadeleyi zafere ulaştıracağız." dedi. Erdoğan, partisinin Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. Olağan İl kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

CUMHURBAŞKANI NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda ise flaş bir çağrıda bulundu, "Çarşamba günü millete sesleniş konuşmamı izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere birçok güzellikleri orada takdim edeceğim." ifadelerini kullandı.