Cumhurbaşkanı ne zaman açıklama yapacak? Erdoğan ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak? İşte ulusa sesleniş konuşmasının detayları

Cumhurbaşkanı, partisinin, 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. Çarşamba günü açıklama yapacağını söyledi. Ancak Erdoğan'ın ne açıklayacağı henüz açıklanmadı. Peki, Cumhurbaşkanı ne zaman açıklama yapacak? Erdoğan ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak? Müjde nedir? İşte ulusa sesleniş konuşmasının detayları...

Cumhurbaşkanı ne zaman açıklama yapacak?Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin tarihi bir atılımın içinden geçtiği şu dönemde milletimizle olan gönül bağımızı daha güçlendirerek yürüttüğümüz mücadeleyi zafere ulaştıracağız." dedi. Erdoğan, partisinin Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. Olağan İl kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. İşte Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşmasının detayları...

CUMHURBAŞKANI NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda ise flaş bir çağrıda bulundu, "Çarşamba günü millete sesleniş konuşmamı izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere birçok güzellikleri orada takdim edeceğim." ifadelerini kullandı.

Millete sesleniş konuşmasında önemli açıklamalar yapacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Şubat Çarşamba günü program akışına göre kameraların karşısına geçecek.

CUMHURBAŞKANI SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde il kongrelerine videokonferans ile bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasının sonunda ise flaş bir çağrıda bulundu, "Çarşamba günü millete sesleniş konuşmamı izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere birçok güzellikleri orada takdim edeceğim." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 Şubat 2021 Çarşamba günü gerçekleştireceği ve "Sizlere birçok güzellikleri orada takdim edeceğim ' şeklinde ifade ettiği açıklama, merakla bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı programında yer alan bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan;

Saat 12.00'da AK Parti Grup Toplantısı'na katılacak. Bu toplantının ardından ise partisinin genel merkezinde AK Parti Balıkesir-Osmaniye-Tokat-Tunceli 7. Olağan İl Kongrelerine Canlı Bağlantı ile dahil olacak.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 12:00'de açıklama yapacak.