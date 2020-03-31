Cumhurbaşkanı ne kadar maaş alıyor? Milletvekilleri ne kadar maaş alıyor? Bürokratların maaşları ne kadar? Cumhurbaşkanı ve milletvekilleri maaşları! Koronavirüs tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanı tarafından başlatılan "BizBizeYeterizTürkiye" kampanyası gündem oldu. Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere milletvekilleri kampanyaya maaşlarıyla destek oldular. Peki milletvekili ve cumhurbaşkanı maaşları ne kadar?

Corona virüs önlemleri nedeniyle devlet ve millet elele bu ekonomik süreci atlatmak için gerekli tedbirleri alıyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "BizBizeYeterizTürkiye" kapmanyasında başta kendisi olmak üzere milletvekilleri de maaşları ile katılım sağladılar. Peki cumhurbaşkanı ve milletvekili maaşları ne kadar?

CUMHURBAŞKANI MAAŞI NE KADAR?

Cumhurbaşkanı maaşı 81 bin 250 lira. Yardım kapmanyasında Recep Tayyip Erdoğan 7 aylık maaşını yani 568 bin 750 TL bağışlamış olacak.

MİLLETVEKİLLERİ MAAŞI NE KADAR?

Milletvekilleri 25 bin lira maaş almaktadır. Aynı zamanda emekli maaşı olan milletvekilleri de bulunuyor. Bunlar da hem emekli maaşlarını hem de milletvekili maaşlarını almaya devam etmektedirler.