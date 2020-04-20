Cumhurbaşkanı'ndan Yeni Sokağa Çıkma Yasağı Açıklaması!
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Cumhurbaşkanı'ndan Yeni Sokağa Çıkma Yasağı Açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

20.04.2020 21:53 | Son Güncelleme: 20.04.2020 21:53
Cumhurbaşkanı'ndan Yeni Sokağa Çıkma Yasağı Açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Sokağa çıkma yasağı uygulanacak. İşte tüm detaylar!

Sokağa Çıkma Yasağı Ne Zaman Uygulanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 23-26 Nisan tarihlerinde 31 ilde dört gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edileceğini söyledi. Erdoğan, "23-24-25-26 Nisan tarihleri arasında ise, 31 ilde sokağa çıkma sınırlandırması yapmayı planlıyoruz. 22 Nisan gecesi 00.00'dan itibaren, 26 Nisan gecesine kadar kısıtlamayı uygulayacağız. Bununla ilgili ayrıntılar, İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanacaktır." ifadelerini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

"Türkiye salgınla mücadeleyi dört ana başlıkta uygulamaktadır. Birincisi mesafeyi açmaktır. İkincisi sağlık sisteminin kesintisiz işlemesini tesis etmektir. Üçüncüsü gıda ve temizlik gibi temel hizmet alanlarında zincirin aksamamasıdır. İstisnai görüntüler dışında eksiğimiz bulunmuyor. Dördüncüsü de kamu düzeninin bozulmamasıdır. Polisimiz, bekçimiz tüm unsurlarımız fedakarca görevlerini yürütüyor. Bugüne kadar üç milyonu aşkın vatandaşımıza hizmet verilmiştir. Ülkemizde kayda değer bir sorun yaşanmadı. Aldığımız tedbirlerin meyvelerini toplamaya başladık. Test sayımızı günde 40 binin üzerine çıkardık. Hastanelerimizde olağanüstü bir yoğunluk yaşanmıyor. Sağlık personelimiz canla başla görevlerini sürdürüyor. Onlara bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Ücretsiz maske dağıtımı sürüyor. Yoğun bakım solunum cihazlarının üretimi konusundaki çalışmalarımız başarıyla neticelendi. Mayıs sonuna kadar 5 bin cihazı üretmiş olacağız. Elimizde epeyce bir stoğu bulunan ve hastalığın erken dönemlerin kullanımında kullanılan ilaçların yerli üretimine de firmalarımız başladı. Koruyucu sağlık donanımlarının yerli üretimi konusunda da önemli mesafe katettik. N95 ve N99 maskelerinin nanofiber filtrelerinin geliştirme süreci bitti, en kısa sürede üretime geçiyoruz."

Kaynak: Tamindir

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