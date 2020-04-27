Cumhurbaşkanı'ndan Sokağa Çıkma Yasağı Açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 31 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı tarihlerini duyurdu.

Erdoğan açıklamasında "1 Mayıs ve haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması planlıyoruz." dedi.

3 Gün Sokağa Çıkma Yasağı Uygulanacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Dünyanın her yerindeki kardeşlerimize sahip çıktık. 40 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik 59 ülkeden 25 bin vatandaşımızı daha ülkemize getiriyoruz. Yurtdışında yaşayıp ağur hastalık geçiren, tedavileri yapılamayan vatandaşlarımızı sahipsiz bırakmadık. Dün İsveç'e gönderdiğimiz ambulans uçağımız hastamızı getirdi, Ankara'da tedavisi devam ediyor.

55 ülkeye salgınla mücadele amaçlı malzeme desteği verdik. Son olarak ABD'ye maske, yüz koruyucu, N95 maske gibi tıbbi yardımlardan oluşan malzemeyi de gönderiyoruz. Hafta sonları sokağa çıkma sınırlandırmasını bayram sonuna kadar sürdürmeyi düşünüyoruz."

Detaylar geliyor.