Cumhurbaşkanı'na seslendi! Şarkıcı Ebru Polat Pınar Gültekin cinayetinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Polat paylaşımında idam cezası istedi.

Ebru Polat, Pınar Gültekin cinayeti sonrası bir paylaşım yaptı. Türkiye'yi dehşete düşüren cinayetin ardından Polat paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ricada bulundu. Ebru Polat açıklamasında "Sayın Cumhurbaşkanım @rterdogan sizin kadınlarımıza olan merhametinizi, vicdanınızı hepimiz biliyoruz, sizden bas¸ka s¸ikayet edebilecek, sıgˆınabilecek kimsemiz yok. Kadın şiddetini yapanlara idam cezası istiyoruz. Bir avukat olarak; idamın insan haklarına aykırı bir durum olduğunu biliyorum ama bunu yapanlar zaten insan değil o yu¨zden bunu istiyorum. Kadınlarımızı kurtarın LU¨TFEN!

Kaynak: Snob Magazin