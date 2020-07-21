Cumhurbaşkanı'na seslendi!
Şarkıcı Ebru Polat Pınar Gültekin cinayetinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Polat paylaşımında idam cezası istedi.
21.07.2020 18:46 | Son Güncelleme: 21.07.2020 19:04
Ebru Polat, Pınar Gültekin cinayeti sonrası bir paylaşım yaptı. Türkiye'yi dehşete düşüren cinayetin ardından Polat paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ricada bulundu. Ebru Polat açıklamasında "Sayın Cumhurbaşkanım @rterdogan sizin kadınlarımıza olan merhametinizi, vicdanınızı hepimiz biliyoruz, sizden bas¸ka s¸ikayet edebilecek, sıgˆınabilecek kimsemiz yok. Kadın şiddetini yapanlara idam cezası istiyoruz. Bir avukat olarak; idamın insan haklarına aykırı bir durum olduğunu biliyorum ama bunu yapanlar zaten insan değil o yu¨zden bunu istiyorum. Kadınlarımızı kurtarın LU¨TFEN!
Kaynak: Snob Magazin