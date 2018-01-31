Cumhurbaşkanı'na Özel Tasarım Sivas Bıçağı

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a, özel tasarım ve tablo içerisinde Karaca boynuzundan yapılmış Sivas bıçağı hediye edilecek.

Sivas'ta Buğday pazarı içerisinde yaklaşık olarak 20 yıldır özel tasarım Sivas bıçağı üretimi yapan Hüseyin Argut, ailecek ise yaklaşık olarak 130 yıldır Sivas bıçağı üretimi yapıyor.Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından kendisinden Cumhurbaşkanı'na hediye edilmek üzere özel bir bıçak yapılması istendi. Argut ise tasarımı kendisine ait olan el emeği göz nuru Karaca boynuzundan özel bir bıçak tasarladı.Tasarladığı bıçak üzerinde ise Sivas'la bağdaşlaşmış olan çift başlı kartal, gümüşten Osmanlı tuğrası ve ay yıldız işlemesiyle dikkat çekiyor. Yaklaşık olarak yapımı 3 gün süren ve tablo haline getirilen bıçak, TÜGVA tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilecek.

"Cumhurbaşkanı'na özel bir model tasarladık"

Hüseyin Argut, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a karaca boynuzundan özel bir bıçak tasarladığını belirterek, "Bize Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) aracılığıyla bir sipariş geldi. Biz de onlara en iyi ne yapabiliriz diye düşündük. Cumhurbaşkanımıza onlar aracılığıyla karaca boynuzundan özel bir model tasarladık. Bu bıçağımız da karaca boynuzundan doğal bir çalışma yaptık. Zeminin de keçi derisi kullandık. Karaca boynuzu kullandık ama şöyle bir sıkıntı olmasın biz prensip olarak nesli tükenmekte olan hayvanların malzemelerini kesinlikle kullanmıyoruz. Bu bıçaklar da kullanılan karaca boynuzları trofe avlardan ya da yetiştirilme tarzında oluşan karaca boynuzlarından oluşuyor. Zeminde dediğimiz gibi senem keçisi derisi kullandık. Çeliğin de özel makas çeliği kullandık üzeri işlemeli. Tasarımı da zaten bana ait daha Türkiye'de fazla yapılmadı. Etrafını sanatsal bir çerçeveyle süsledik. Gümüş bir takım malzeme kullandık. Ayyıldız, Sivas'ı temsil eden çift başlı kartal var. Bir de Osmanlı tuğrasından bir gerdanlık oluşturduk bıçağımızın üzerinde güzel bir görüntü olsun. Tasarımı da dediğimiz gibi bize ait, güzel bir çalışma çıkarmaya çalıştık" dedi.

"Devlet Bahçeli'ye de özel bıçak tasarlamıştık"

Argut, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de özel tasarım bir bıçak hediye edildiğini söyleyerek, "Sivas bıçağının çizgilerini bayağı bir dışarı çıkarmaya başladık. Türkiye genelinde de bayağı bir talebimiz var. Hatta taleplere yetişemiyoruz. Özel çelikler kullanıyoruz. Avrupa çelikleri kullanıyoruz. Yerli çeliklerimiz var kendi kullandığımız çeliklerimiz. Genelde söylediğim gibi hayvansal malzemeleri biraz değerli olduğu için boynuz olsun, kemik olsun saplarda bunları kullanıyoruz. Egzotik ağaçlar kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Avrupa ülkelerinde Sivas bıçağı gönderiyoruz"

Argut, ürettiği özel tasarım bıçakları Makedonya, Almanya, Belçika ve bir çok Avrupa ülkelerine de gönderdiklerini dile getirerek, "Yurt dışına gönderdiğimiz bayağı modelimiz oldu. Makedonya'ya, Almanya'ya, Belçika'ya ve daha birçok Avrupa ülkesine gönderdiğimiz bıçaklar oldu. Sosyal medya aracılığıyla bayağı bir takipçimiz ve izlenimimiz var. Bazı iş adamlarına yaptığımız bıçaklar var. Biz talep üzerine bıçak yapıyoruz. Biz özellikle ürün yapmıyoruz. Bize gelen siparişleri TÜGVA'nın da yaptırmış olduğu gibi yapıp gönderiyoruz" şeklinde konuştu. - SİVAS