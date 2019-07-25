Cumhurbaşkanı'na hakaretle suçlanan avukat tutuklandı (2)

TUTUKLANAN AVUKATA PROTESTO

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Facebook sayfasından hakarette bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan CHP üyesi avukat Mehmet Demirlek, AK Partililer tarafından protesto edildi. Turgutlu Adliyesi önünde toplanan AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Kazım Dilek, partinin diğer ilçe başkanları ve partililer, üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı bulunan ve 'Cumhurbaşkanım yalnız değilsin', 'Reis yanındayız' ve 'Edepsizler hesap vermeli' yazılı dövizler taşıdı.

Burada bir açıklama yapan AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik hukuk devleti olduğunu belirtip, "Bir ülkenin cumhurbaşkanına veya herhangi bir vatandaşına küfür edemezsiniz. Bir ülkenin inancına, dinine, diyanetine, Allah'ına, kitabına ağzınıza alıp da küfür edemezsiniz. Bir hanımefendiye, size 'Terbiyenizi takının' dedi diye ağzınıza almadık lafları söyleyemezsiniz. Bunlar bizim kırmızı çizgimiz. Bugün AK Parti'den seçilmiş bir Cumhurbaşkanı, yarın bir başka partiden olur. Biz, Cumhurbaşkanlarımızı kesinlikle ve kesinlikle bir tane müptezelin, bir kendini bilmezin açıklamalarına mahkum etmeyiz. CHP Turgutlu İlçe Başkanı ve Turgutlu Belediye Başkanı gerekli şeyleri söylemiş. Biz CHP'den bu şahsa gerekli tepkinin konulmasını istiyoruz. Bu kişi, avukatlık mesleğini icra ediyor. Manisa Barosu eğer tarafsız ve bağımsız ise bir şekilde bu adamın mesleki hayatını bir kez daha gözden geçirmesi gerekir. Manisa Barosu başkanı bu işe duyarsız kalmamalıdır ve mesleki açıdan da gereğini yapması gerekir diye düşünüyorum" dedi.

AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal da hiç kimsenin Cumhurbaşkanı'na veya bir başkasına hakaret ve küfür etme hakkı olmadığını belirtip, "Bu kişi, hukukçu olduğunu söylediği halde Cumhurbaşkanımız'a ve paylaşımının altına yorum yazanlara da ağır hakaretler etmiştir. Herkes bilsin ki her saldırı ve hakaret karşısında bundan sonra hukuk işleyecek ve karşılıksız kalmayacak" diye konuştu.

Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),



Kaynak: DHA