Cumhurbaşkanı'na hakarete adli kontrol

04.10.2019 11:26

Samsun'da sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı getirilip adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Edinilen bilgiye göre, Samsun'da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği tespit edilen T.D. (64), Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan ve emekli memur olduğu öğrenilen T.D., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren T.D., yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



FETÖ propagandası da yaptığı iddia edilen T.D. hakkında ayrıcı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA