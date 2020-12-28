Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu: Eşitlik ilkesinin ve ifade özgürlüğünün ihlali

Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunun düzenlendiği Türk Ceza Kanunu'nun 299'uncu maddesi kapsamında 2014-2019 arası dönemde 128 bin 872 kişi hakkında soruşturma yürütüldü, 27 bin 717 kamu davası açıldı.

DUVAR - Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunun düzenlendiği Türk Ceza Kanunu'nun 299'uncu maddesi kapsamında 2014-2019 arası dönemde 128 bin 872 kişi hakkında soruşturma yürütüldü, 27 bin 717 kamu davası açıldı. Önceki dönemlerde görülmemiş düzeyde artan soruşturma ve dava sayıları, kamuoyunda da birçok yönüyle eleştiriliyor.

Kaynak: DailyMotion.com