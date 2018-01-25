Cumhurbaşkanı'na Hakaret İddiası

Gaziantep'te sosyal paylaşım hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan avukat Hamza Deniz K. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Gaziantep Barosuna kayıtlı Hamza Deniz K, sosyal paylaşım hesabından Cumhurbaşkanı'na hakaret içeren paylaşımları nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen zanlı, Cumhuriyet savcılığınca tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Kurtoğlu, nöbetçi 4. Sulh Ceza Hakimliğince, hazırlık dosyasında mevcut bulunan paylaşımlardan zanlının bu suçu işlediği yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunmasına karşın, istinat edilen suçun alt ve üst sınırı dikkate alınarak, zanlıya yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verildi.