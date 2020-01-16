Cumhurbaşkanı'na hakaret eden bir kişi tutuklandı

16.01.2020 11:55 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:55

Batman'da sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Batman kent merkezinde H.F.'nin, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan H.F., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

Kaynak: İHA