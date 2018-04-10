Cumhurbaşkanı'na Destek İçin Yola Çıkan Özavcı Gaziantep'te

DSP'nin 2010'daki kongresinde genel başkan adayı olan Erol Özavcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek için çıktığı Türkiye turu kapsamında Gaziantep'e ulaştı.

Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı kampanyasına destek için Türkiye turu yapan Özavcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları ve "Biz Türkiyeyiz", "dünya lideri", "Erdoğan" yazıları bulunan otomobiliyle kente geldi.

Gelecek yıl yapılacak seçimler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek amacıyla "Biz Türkiyeyiz" kampanyası kapsamında Türkiye turunu Şırnak'tan başlattığını dile getiren Özavcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek olmak amacıyla Türkiye'yi karış karış gezdiğini belirterek, gezisine Şırnak'tan başladığını ve bugün itibariyle de Gaziantep'e geldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı sevdalısı olarak 5. kez Türkiye turuna çıktığını anlatan Özavcı, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bekası için sanatçısı, bürokratı, Türk, Kürt, Çerkez demeden tüm vatandaşlar, Cumhurbaşkanımızın etrafında kenetlenmiş. Gittiğim tüm illerde vatandaşların Cumhurbaşkanımıza çok büyük bir sevgi var. Buradan Kilis'e geçeceğim. Ardından da güzergahta Kayseri var. 4 ayda tüm ülkeyi dolaşmayı hedefliyorum."