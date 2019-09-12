Cumhurbaşkanı Macron'un portresini indiren çevreci aktivistlere 5 yıla kadar hapis istemi

Cumhurbaşkanı Macron'un portresini indiren çevreci aktivistlere 5 yıla kadar hapis istemi

Fransa'nın başkenti Paris'te bir film yapımcısı ile 8 çevreci aktivist, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kamu binalarında asılı portrelerini kaldırdıkları gerekçesiyle hakim karşısına çıkarıldı. Çevreci sanıklar hakkında ilk duruşmada 75 bin euro para cezasının yanı sıra 5 yıla kadar hapis cezası

12.09.2019 12:45
Cumhurbaşkanı Macron'un portresini indiren çevreci aktivistlere 5 yıla kadar hapis istemi

Fransa'nın başkenti Paris'te bir film yapımcısı ile 8 çevreci aktivist, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kamu binalarında asılı portrelerini kaldırdıkları ya da çaldıkları gerekçesiyle hakim karşısına çıkarıldı.


Çevreci sanıklar hakkında ilk duruşmada 75 bin euro para cezasının yanı sıra 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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