Cumhurbaşkanı Macron'un portresini indiren çevreci aktivistlere 5 yıla kadar hapis istemi

12.09.2019 12:45

Fransa'nın başkenti Paris'te bir film yapımcısı ile 8 çevreci aktivist, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kamu binalarında asılı portrelerini kaldırdıkları ya da çaldıkları gerekçesiyle hakim karşısına çıkarıldı.



Çevreci sanıklar hakkında ilk duruşmada 75 bin euro para cezasının yanı sıra 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Euronews.com'da Görüntüle