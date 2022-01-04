Yeni yılda asgari ücretli, memur ve işçinin yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da maaşı zamlandı. Asgari ücretli yüzde 50, memur yüzde 30.5, emekli yüzde 25.48 oranında zam alırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı yüzde 14.4 zamlandı. Böylece Erdoğan'ın 2022 maaşı 100 bin 750 liraya çıktı. Peki Cumhurbaşkanı maaşı ne kadar? 2022 Recep Tayyip Erdoğan ne kadar maaş alacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

Emekli zammı ise yüzde 25.48 oldu. En düşük emekli aylığı da 2.500 lira bandına çıkarıldı. En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları şöyle oldu:

• SSK (2000 öncesi) 2.624 liradan 3.293 liraya,

• SSK (2000 sonrası) 1.627 liradan 2.500 liraya,

• Bağ-Kur (esnaf) 1.912 liradan 2.500 liraya,

• Bağ-Kur (tarım) 1.802 liradan 2.500 liraya yükseldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A YÜZDE 14.4 ZAM

2022'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da maaşı zamlandı. Erdoğan'ın maaşı yüzde 14.4 oranında arttı. Böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı 88 bin liradan 100 bin 750 liraya yükseldi.

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