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Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

AA, Hamdi Çelikbaş - Güncel
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Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Alanya-Gazipaşa-Kahyalar Kıyı Bandı Doğal Sit Alanı'nın "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

GAZİPAŞA, ANTALYA (AA) - Alanya-Gazipaşa-Kahyalar Kıyı Bandı Doğal Sit Alanı'nın "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Antalya'nın Alanya ve Gazipaşa ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Alanya-Gazipaşa-Kahyalar Kıyı Bandı Doğal Sit Alanı, koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucu kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

Kararda, kesin korunacak hassas alanın krokisi ile coğrafi sınır ve koordinatlarına ilişkin bilgiler de yer aldı.

Erfelek'te bir taşınmaz acele kamulaştırılacak

Resmi Gazete'de yer alan bir başka Cumhurbaşkanı kararı ile Sinop'un Erfelek ilçesi Merkez mahallesinde bulunan 76 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz, otogar ve itfaiye hizmet binası yapılması amacıyla Erfelek Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararı verildi.

AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel

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