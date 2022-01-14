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Cumhurbaşkanı kararları

Cumhurbaşkanı kararları
AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Kayseri'de bir bölgenin "riskli alan" ilan edilmesine, Konya'da bir bölgenin de "yenileme alanı" olarak belirlenmesine karar verildi.

Kayseri'de bir bölgenin "riskli alan" ilan edilmesine, Konya'da bir bölgenin de "yenileme alanı" olarak belirlenmesine karar verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi sınırları içinde bulunan bir alan, riskli alan ilan edildi.

Konya'nın Karatay ilçesi Akçeşme, Kerimdedeçeşme ve Sarıyakup mahalleleri sınırları içinde yer alan bir bölge de yenileme alanı olarak belirlendi.

Kararlarda, riskli alan ilan edilen ve yenileme bölgesi olarak belirlenen yerlerin kroki, sınır ve koordinatlarına da yer verildi.

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Son Dakika Haberleri

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