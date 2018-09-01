Cumhurbaşkanı Kararıyla 471 Mülki İdare Amirinin Görev Yeri Değiştirildi

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı kararıyla 471 mülki idare amirinin görev yeri değiştirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, aralarında vali yardımcısı ve kaymakamların da bulunduğu 471 mülki idare amirinin görev yeri değiştirildi. Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. ve 3. maddeleri gereğince yapıldı. - ANKARA