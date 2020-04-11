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Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı kararıyla, bazı kamu kurum ve kuruluşlarında yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelerinin ücretleri ile sözleşmeli ve kapsam dışı personele uygulanacak taban ve tavan ücretleri belirlendi.

11.04.2020 12:18 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:18
Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı kararıyla, bazı kamu kurum ve kuruluşlarında yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelerinin ücretleri ile sözleşmeli ve kapsam dışı personele uygulanacak taban ve tavan ücretleri belirlendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karar, 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerini Yürürlükten Kaldıran Kararname'nin Geçici 9. ve Ek 1. maddelerine tabi kuruluşlar olan KİT'lerde görevli kapsam dışı personeli, İller Bankası A.Ş. yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile burada görevli sözleşmeli personeli, PTT A.Ş yönetim ve denetim kurulu üyelerini, KİT ve bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile tasfiye kurulu üyelerini, özelleştirme kapsam ve programında bulunup kamu payı yüzde 50'nin üzerinde olan kuruluşlar dahil kamuya ait diğer iktisadi kuruluşların yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle denetim ve tasfiye kurulu üyelerini kapsıyor.

Kararda, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin belirtilen maddelerine tabi kuruluşlar ile söz konusu kararname dışında kalan KİT ve bağlı ortaklıklarında çalışan ve haklarında özelleştirme kararı alınanlar dahil olmak üzere kapsam dışı personelin ücretlerinin 1 Ocak 2018'den itibaren yüzde 5,69 oranında artırıldığı belirtildi.

Karara göre, kapsam dışı personel ile İller Bankası A.Ş. sözleşmeli personeline, aylık ücret, her türlü sosyal yardım, zam, tazminat, ödenek, vekalet ücreti, avukatlık vekalet ücreti, temettü, prim, ikramiyelerden bir aya isabet eden miktar ile diğer adlar altında yapılan ödemelerin brüt aylık ortalaması hiçbir şekilde 2 bin 487 liradan düşük, BOTAŞ ve TPAO'da genel müdürler için 15 bin 227 liradan, diğer personel için 12 bin 862 liradan yüksek, İller Bankası A.Ş'de genel müdürler için 13 bin 557 liradan, genel müdür yardımcıları için 12 bin 513 liradan, diğer personel için 10 bin 436 liradan yüksek, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, TEMSAN ve Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş'de genel müdürler için 13 bin 335 liradan, diğer personel için 10 bin 615 liradan yüksek ve diğer kuruluşlarda ise genel müdürler için 10 bin 667 liradan diğer personel için 7 bin 888 liradan yüksek olmayacak.

Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. ile İller Bankası A.Ş. yönetim kurulu üyelerine net 3 bin 335 lirayı, yönetim kurulu başkanına bu ücretin iki katını, denetim kurulu üyelerine ise yönetim kurulu üyeleri için belirlenen ücretin dörtte üçünü aşmayacak şekilde Genel Kurul tarafından belirlenen miktarda aylık ücret verilecek. Bu kuruluşların yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle denetim kurulu üyelerine 15 Ocak ve 15 Temmuz tarihlerinde birer aylık ücret tutarını aşmayacak şekilde ek ödeme yapılabilecek.

Özelleştirme kapsam ve programında bulunup kamu payı yüzde 50'nin üzerinde olan kuruluşlar dahil KİT ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu üyelerine 3 bin 335 lira, yönetim kurulu başkanına bu ücretin iki katı, tasfiye kurul denetçilerine yönetim kurulu üyeleri için belirlenen ücretin dörtte üçü verilecek.

Bu karar kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda çalışan personelden, birden fazla kuruluşta görev alanlara bir görev için ücret ödenecek.

Kaynak: AA

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