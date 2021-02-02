Cumhurbaşkanı kabine toplantısı sonrası neler söyledi? Okullar ne zaman açılacak?

Kabine toplantısının ana gündem maddesi normalleşme takviminin ve diğer konular, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı.Toplantıda koronavirüs kısıtlamaları, aşı çalışmaları, okulların durumu ve gıda fiyatlarında artış ve iç ve dış gelişmeler de ele aldı. Vatandaşlar ise, Cumhurbaşkanı kabine toplantısı sonrası neler söyledi? Okullar ne zaman açılacak? merak ediyor.

CUMHURBAŞKANI KABİNE TOPLANTISI SONRASI NELER SÖYLEDİ?

Anadolu Ajansı'ndan Mehmet Tosun'un derlediği habere göre, Cumhurbaşkanı kabine toplantısı sonrası, şunları söyledi;

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de görev yapan Avrupa Birliği ülkeleri büyükelçileri ile 12 Ocak'ta yaptığı toplantıda ise ilişkileri karşılıklı saygı ve ortak fayda temelinde geliştirme iradesini teyit ettiklerini söyledi.

Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'nin ödül törenine katıldıkları 13 Ocak'ta Türkiye medyasının yanında sanat, spor ve kültür dünyasının önde gelen temsilcileri ile bir araya geldiklerini ifade eden Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu yönetimiyle 15 Ocak'ta buluşarak yeni döneme ilişkin yol haritasını konuştuklarına da değindi.

Erdoğan, geçen yılı 169,5 milyar dolar gibi tarihin en yüksek ihracat rekoru ile kapatan iş insanlarının, Türkiye'de ve dünyanın her yerinde yanlarında olmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Türkiye'nin finansal piyasalarda son 3 aydır pozitif görünüme sahip olduğunu kaydeden Erdoğan, "Türk lirası, dolara karşı yüzde 18, avroya karşı yüzde 16 düzeyinde değer kazanarak gelişmekte olan ülkeler arasında en iyi performansı sağladı. Türk lirası değer kaybında değil, değer kazanıyor. Türk lirasındaki güçlenme ve altın fiyatlarındaki gerilemeyle beraber merkezi yönetim toplam borç stokumuz yaklaşık 173 milyar lira azaldı." bilgisini paylaştı.

Erdoğan, vatandaşların tasarruflarında Türk lirasına dönmeye başladıklarını belirterek, bu vesileyle tüm vatandaşlara teşekkür etti.

GIDA ÜRÜNLERİNDE, TARLA VEYA FABRİKA ARASINDAKİ FİYAT FARKLARINA İZİN VERMEYİZ!

Ekonomideki sorunlu alanları bildiklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Serbest piyasa kurallarından taviz vermeksizin bu sorunların üzerine gidiyoruz ve gideceğiz. Yüksek enflasyonun hem üretici hem de tüketici cephesinde oluşturduğu tahribatın farkındayız. Gıda enflasyonu önümüzdeki en büyük tehditlerden biridir. Gıda ürünlerinde, tarla veya fabrika ile market arasındaki fiyat farklarının ekonomik süreçler ve gerekçelerle izah edilemeyecek seviyelere çıkması, milletimizle birlikte bizi de rahatsız ediyor. Nitekim bugün yine gündemimizin en önemli maddelerinden bir tanesi de oydu. Üç beş açgözlü tüccarın milletimize ekmeğini ve aşını zehir etmesine izin veremeyiz. Bununla birlikte hükümet olarak, görevimizin meseleyi tüm boyutlarıyla incelemek ve ona göre tedbir almak olduğu açıktır. Sıkıntının kaynağına indiğimizde, kimi tüccarların açgözlülüğü yanında uluslararası alanda gıda fiyatlarında yaşanan yükselişi, bununla birlikte kuraklığın ve yapısal sorunların etkilerini de görüyoruz."

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, okulların açılması hakkında şunları söyledi;

Köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim-öğretimin başlamasını kararlaştırdık. Ancak okulların açıldığı köylerde vaka artışı yaşanması halinde eğitim ve öğretime yeniden ara verilebilecek. Bunu da özellikle söylemek zorundayım. Kovid-19 her şeyden tehlikeli ve önemli. Yavrularımızın kaybına tahammülümüz olamaz."

Her türlü tedbiri almak zorunda olduklarını söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarında ki eğitim öğretimin 1 Mart'tan itibaren başlaması için hazırlıklara başlanacak. Vaka sayılarındaki iyileşmeye paralel olarak 1 Mart'tan itibaren il bazında eğitim öğretimin kademeli başlaması için gereken çalışmalar da yürütülecek. Yine vakaların belirli bir sayının altına düşmesiyle birlikte esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli olarak gevşetilmesiyle ilgili takvimi de başlatmayı planlıyoruz. Bu vesileyle belediyelerden ve organize sanayi bölgeleri yönetimlerinden İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının uygulanması hususunda hassasiyet göstermelerini beklediğimizi belirtmek istiyorum."