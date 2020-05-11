Cumhurbaşkanı hayranı 106 yaşındaki Fadime nine çocukluğundan beri oruç tutuyor
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Cumhurbaşkanı hayranı 106 yaşındaki Fadime nine çocukluğundan beri oruç tutuyor

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde yaşayan 106 yaşındaki Fadime Öztürk, çocukluğundan beri oruç tutuyor.

Cumhurbaşkanı hayranı 106 yaşındaki Fadime nine çocukluğundan beri oruç tutuyor
11.05.2020 17:32 | Son Güncelleme: 11.05.2020 17:32

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde yaşayan 106 yaşındaki Fadime Öztürk, çocukluğundan beri oruç tutuyor. 7 çocuğu ve 17 torununu sağlığından endişelenmesine rağmen 'Ölürüm de orucumu bırakmam' diyen Fadime nine, görenlerin gözlerini dolduruyor. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim okuyabilmek için azimle okuma- yazma kursuna giden Öztürk, hayranı olduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için de her gün dua ediyor.

İzmir'de yaşayan ve nüfus kayıtlarına göre 106 yaşında olan Fadime Öztürk, ilerleyen yaşına rağmen çocukluğundan beri hiç aksatmadan her Ramazan orucunu tutuyor. 7 çocuğu ve 17 torunu olan Öztürk, ailesinin sağlığıyla ilgili endişelenmesine rağmen 'Ölürüm de bırakmam' dediği orucunun gerekliliklerini yerine getiriyor. İradesi ve azmiyle örnek olan Öztürk, oruç tutarak aynı zamanda sağlıklı kalıyor. Öte yandan Kur'an-ı Kerim okuyabilmek için azimle okuma- yazma kurslarına giden Fadime nine, sonunda Kur'an-ı okuyup namaz kılacak kadar öğrendiği okuma- yazmasıyla herkese örnek oluyor. Çocuklarının ve torunlarının sağlığından endişelendiğini söyleyen Öztürk, "Ben küçüklüğümden beri oruç tutarım. Çocuklarıma da oruç tutmaları gerektiğini söylerim. Bana oğullarım ve gelinlerim 'Oruç tutma düşersin' diyor. Düşersem de bundan düşeyim.  Onlara 'Orucumu tutacağım' diyorum. Akşamüstü biraz zorlanıyorum ama olsun. Ben sıcak havalarda köylerde hem buğdayla uğraşır hem de oruç tutardım" dedi.'GENÇLİĞİMDEN BERİ HEP HAREKETLİYDİM'Sağlıklı kalmasının sırrını anlatan Öztürk, "Gençliğimden beri hep hareketliydim. Tarlalarda çalışırdım, orucumu tutardım. Köy yiyecekleri farklı olur bunun da sağlıklı olmamda etkisi var. Şimdi de namazımı kılıyorum, hareket ediyorum. Gelinlerime yardım etmek istiyorum torunlarımla oynamak istiyorum ama maalesef o kadar gücüm yok. İftarda orucumu hurma ile açıyorum. Sonra yemek yiyorum. Bulgur yemeğini çok severim çayı ise sevmem" diye konuştu.'HAYIR EFENDİM OKUYACAĞIM'Kur'an-ı okuyabilmek için okuma- yazma öğrendiğini anlatan Öztürk, "Ben okuyamadım. Yaşlı olmama rağmen kursa gittim. 'Yaşlıyım ama beni alır mısınız?' dedim. Bana 'Okuyamazsın' dediler. 'Hayır efendim okuyacağım' dedim. 5 sene boyunca kursa gittim. Diplomamı almayı başardım. Hem Arapça hem Türkçe öğrendim. Şimdi namazımı kılacak kadar ve Kur'an-ı okuyacak kadar okuyabiliyorum" şeklinde konuştu.'ALLAH CUMHURBAŞKANIMIZI BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN'Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayranı olan Fadime nine, "Orucumu açınca aklıma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Allah onu korusun. Münafıklar çoğaldı. Allah şeytanlaşmış insanın şerrinden onu korusun. Onu görmek isterdim ama televizyonda görüyorum. Her gördüğümde 'Allah korusun seni. Sen çok yaşa' diyorum" dedi.

Annesinin kendini bildiğinden beri oruç tuttuğunu söyleyen Mehmet Öztürk (65) ise, "Annemin okuma-yazması yoktu. Buradaki kurslara gitti. Okuma- yazma sertifikasını aldı ve daha sonra camiye gitti. 5 yıl boyunca Kur'an kursuna gitti. O zamanlar günlük tutardı ve yazı yazmayı öğrenmeye çalışırdı. Şimdiyse hala oruç tutuyor. Orucunu hiç aksatmadı. Bizler korkuyoruz ama o kesinlikle kabul etmez" şeklinde konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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