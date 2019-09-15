Cumhurbaşkanı han, keşmir'de savaşın önlenmesi için uluslararası topluma çağrı yaptı

15.09.2019 22:05

Pakistan'ın Keşmir bölgesinde yer alan Azad Cammu Keşmir yönetimi Cumhurbaşkanı Sardar Masood Han, bölgede Hindistan tarafından sürdürülen baskı ve saldırının devam ettiğine dikkat çekerek, bölgedeki duruma müdahale edilmesi ve olası bir savaşın önlenmesi için uluslararası toplumun harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Türkiye'de temaslarda bulunan Azad Cammu Keşmir yönetimi Cumhurbaşkanı Sardar Masood Han, Hindistan kontrolü altındaki bölgedelerinde baskı ve saldırının devam ettiğini belirterek, durumu 'korkunç' olarak değerlendirdi. Demirören Haber Ajansı'na bölge sorunları ile ilgili açıklamalarda bulunan Han, söz konusu bölgedeki baskının azaltılmasının ve olası bir savaşın önlenmesinin başta Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası toplumun görevi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Han, bölgede iletişim kuşatması, tecrit ve sokağa çıkma yasağı uygulandığına dikkati çekti. Bölge halkının uğradığı baskıların kaldırılması için Uluslararası toplumun harekete geçmesi çağrısında bulunan Han, şunları söyledi:

'KEŞMİR KUŞATMA ALTINDA'

"Herkes, Hindistan'ın 5 Ağustos'ta Cemmu Keşmir'de yaşayan insanlara saldırdığını biliyor. Bölgeye el koymak ve sömürgeleştirmek, Hindistan'ın her yerinden Hinduları getirip Keşmir'e yerleştirmek istiyorlar. O zamandan bu yana Hindistan, Keşmir'deki insanlara yönelik acımasız eylemlerini sürdürüyor. Bölgede iletişim kuşatması, tecrit ve sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. İnsanlar evlerine hapsediliyor, bazıları evlerinden alınıp cezaevlerine veya gözaltı merkezlerine götürülüyor ve orada işkence görüyorlar. Bölgedeki durum korkunç. Aslına bakarsanız Keşmir şu anda kuşatma altında. Korkarım ki bölgede bir soykırım söz konusu, insanlar medeni eylemlerden ve temel özgürlüklerden mahrum ediliyor. Bu konuda ayrıca kadınların nasıl nesnelleştirildiğine de dikkat çekmek istiyorum. Kadınlara oldukça kötü bir yaklaşım söz konusu, çocuklar da ayrıca alıkonuluyor ve işkenceye maruz bırakılıyor. Savaşın bir sonucu olarak kadınlar cinsel taciz ve tecavüzle tehdit ediliyor ve bu durum oldukça endişe verici. Özellikle BM Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası toplum kılını kıpırdatmıyor. Henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadılar, Keşmir'de insanların tehdit edildiği soykırımla ilgili bir müdahalede bulunmadılar veya insani haklar kapsamında herhangi bir eylemde bulunmadılar. Bölgede açlık gibi sorunlar var ve Güvenlik Konseyi burada oldukça pasif, hatta neredeyse tamamen sessiz kaldı; BM tüzüğü altındaki rolünü yerine getirmedi. Fakat uluslararası medyaya Keşmir'deki insanlara yönelik gösterdikleri destek için minnettarız. Hindistan'da mevcut birçok engele rağmen bölgede aşırı güç kullanımına, işkenceye ve cinsel şiddete karşı birçok bilgi toplandı. Bu sebeple uluslararası medyaya borçluyuz fakat uluslararası toplumun da bu soruna müdahale etmesi ve olası bir savaşı engellemesi gerektiğini düşünüyorum. Dediğim gibi, söz konusu bölgedeki durum oldukça endişe verici ve ürkütücü."

'AZAD KEŞMİR'E SALDIRMAK İSTİYORLAR'

Han, Hindistan'ın ayrıca Azad Keşmir ve Pakistan'ı da saldırıyla tehdit ettiğini vurgularken, uluslararası otoritelere yaptığı çağrıda şu ifadelere yer verdi:

"Hindistan aynı şekilde Pakistan'ı da saldırıyla tehdit ediyor. Pakistan'a karşı nükleer silah kullanmakla ve Azad Keşmir bölgesine saldırmakla tehdit ediyorlar. Bu Azad Keşmir'e karşı yapılan açık bir tehdittir. Hint güçleri bölgeyi istila ettikleri gibi Azad Keşmir'e de saldırmak istiyorlar ve bu sebeple bu durumun, bölgedeki duruma müdahale edilmesi ve olası bir savaşın önlenmesi kapsamında başta Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası toplumun sorumluluğunda olduğunu düşünüyorum."

'TÜRKİYE'YE MİNNETTARIZ'

Türkiye'nin bu kapsamdaki duruşundan minnettar olduklarını belirten Han, "Türkiye hükümeti tarafından alınan duruşu başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere takdir ediyoruz. Erdoğan konuyla ilgili Pakistan Başbakanı'yla iletişime geçtiğinde Cammu Keşmir bölgesindeki insanlara yönelik desteğini güçlü ve açık bir mesajla göstermişti. Türkiye vatandaşları da Cammu Keşmir'deki insanlara ve Pakistan'ın duruşuna yönelik desteklerini gösterdiler. Sizlere minnettarız." dedi.

Türkiye'ye birkaç ay önce yaptığı ziylaretinode politika liderleri, medya yetkilileri ve öğrencilerle bir araya geldiğini hatırlatan Han, "Burada Türkiye'nin bir tür diplomasi sergilediğini söylemek isterim. Türkiye'nin Keşmir kapsamında da insani bir diploması izlenmesi için liderliğini göstermesinden oldukça memnun oluruz. Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesindeki insanlara yönelik herhangi bir desteği engelleyeceğini biliyoruz fakat Türkiye gibi dostlarımızın Keşmir'de hapsolmuş olan nüfusun kurtulması için bir yol açılmasına yönelik çabalarını sürdürmeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA