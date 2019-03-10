Cumhurbaşkanı, Gölbaşı'nda 219 Eseri Hizmete Açacak

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, çarşamba günü Gölbaşı'nda AK Parti İlçe Teşkilatının düzenleyeceği mitinge katılarak 219 eseri hizmete açacağı bildirildi.

AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan, yaptığı açıklamada, 13 Mart Çarşamba günü miting yapacaklarını belirtti.

Mitinge Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağını söyleyen Akceylan, "Dünya lideri cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Gölbaşı'nda misafir edeceğiz ve Gölbaşlılarla buluşturacağız. Ben inanıyorum ki o gün, tüm Recep Tayip Erdoğan sevdalıları ve Cumhur İttifakına gönül vermiş kıymetli Gölbaşlılar cumhurbaşkanını yalnız bırakmayacak ve o gün burada şölen havasında bir miting gerçekleştireceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanının mitingte, ilçede son 5 yıl içinde yapılan 219 eserin toplu açılışını da gerçekleştireceği bilgisini veren Akceylan, şunları kaydetti:

"1 Ocak 2019 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Ankara adaylarının açıklamasıyla birlikte sahada her gün çalışmaktayız. Gölbaşı Ankara'da Cumhur İttifakının MHP lehine olan üç ilçeden biri, adayımız da Ramazan Şimşek. Bizler asla ayırım yapmıyoruz. Cumhur İttifakına tüm ruhumuzla bağımlı olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Allah'ın izniyle Gölbaşı'nda Ramazan Şimşek başkanımız rekor bir oyla belediye başkanı seçilecek ve aynı şekilde 21 yıllık belediye başkanlığı tecrübesiyle, devlet adamlığı tecrübesi ve Cumhurbaşkanımızın 30 yıla aşkın yol arkadaşı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Özhaseki'ye de rekor bir oyla Gölbaşı'nda inşallah destek vereceğiz. Sandıkları o gün hep beraber patlatacağız."

Kaynak: AA