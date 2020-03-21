Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsle ilgili paylaştığı ses kaydında, "Sosyal mesafeyi olabildiğince artırmalı, ve en önemlisi zorunda olmadıkça kesinlikle evden dışarı çıkmamalısınız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsle ilgili paylaştığı ses kaydında, "Sosyal mesafeyi olabildiğince artırmalı, ve en önemlisi zorunda olmadıkça kesinlikle evden dışarı çıkmamalısınız" dedi. Kaynak: Dunya.com